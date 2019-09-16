Москвичи выберут урны и скамейки будущего

С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ в рамках программы «Мой район» пройдет первая выставка-презентация «Город: детали», посвященная изменениям городской среды. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в понедельник, 16 сентября.

Как отмечается, участие в выставке, которая разместится на площади в 15 тысяч квадратных метров, примут российские и зарубежные производители уличной мебели, освещения, детских и спортивных развивающих площадок, автобусных остановок, систем безопасности и навигации. Горожане смогут увидеть малые архитектурные формы, которые уже появились в столице за последние годы, а также выбрать те урны, скамейки, фонари, беседки и другие объекты, которые начнут устанавливать в московских районах в ближайшем будущем. Проголосовать за понравившиеся объекты можно будет через специальные информационные стойки.

Для посетителей подготовят концертную программу и тематические экспресс-экскурсии, в ходе которых они смогут лично протестировать представленные на выставке экспонаты. Также горожане смогут увидеть фильмы о современной Москве и позаниматься на уличных тренажерах под руководством профессиональных тренеров. Кроме того, на территории будет работать фуд-маркет и зоны для детей.

Также в рамках выставки пройдет конкурс молодых архитекторов в номинациях «Уличная мебель», «Арт-объект», «Детская площадка».

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