Москвичи выбросили свою старую собаку в мусорный бак

В Москве неизвестные выбросили свою собаку в мусорный бак и ушли. Об этом сообщила пользовательница Facebook Наталья Граудина.

Она опубликовала фотографии животного с информацией о случившемся. «Моя подруга вчера с улицы забрала пса, прошлые хозяева в прямом смысле выкинули его в мусорный бак. Дворник вытащил его оттуда. Деть собаку просто некуда, он старый, ходит с трудом», — говорится в посте.

Женщина, забравшая животное на передержку, написала в комментариях, что пес лает лежа, если хочет гулять или есть. «Потом лежит спокойно отдыхает. В общем, если он что-то хочет, то молчать не будет», — отметила Оксана Зарубина.

Многие комментаторы осудили поступок москвичей, бросивших собаку. «Люди, чем вы думаете, когда совершаете такие поступки, вы тоже будете старыми. И ваши дети выкинут вас на помойку. Потому что вы показали им, что нужно делать со старыми и беспомощными», — написала Любовь Верина.

Ранее, в мае, сообщалось, что в Зеленограде неизвестные заперли собаку в багажнике машины и бросили. Животное спасли местные жители вместе с сотрудниками МЧС. Одна из местных жительниц помогла ей выбраться из автомобиля и сказала: «Это же Джек». Судя по всему, женщина знала хозяев спасенного животного.

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