Москвичи выстроились в очередь за картинами с помойки

Жители Москвы и нескольких других регионов выстроились в очередь за картинами советской художницы Светланы Ковальской, которые после ее смерти оказались на помойке. Об этом в четверг, 26 ноября, пишет «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, две недели назад художница попала в больницу, где и скончалась. После этого сын женщины сразу же выбросил нарисованные ею картины. Однако соседка Ковальской Елена Стариковская нашла работы художницы, забрала их в свою студию и начала раздавать любителям живописи бесплатно. В общей сложности ей удалось спасти 40 полотен.

«Люди приезжали из Москвы, и соседних городов. Я даже не ожидала такого ажиотажа», — рассказала Стариковская. По ее словам, все картины разобрали за сутки.

Светлана Ковальская родилась в 1940 году. В первую очередь она известна как автор плакатов. Кроме того, художница занималась книжными иллюстрациями.

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