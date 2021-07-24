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Москвичи забили тревогу из-за запертых в салоне авто кур

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Москвичи забили тревогу из-за запертых в салоне авто кур
Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Жительница Москвы заметила кур, запертых в клетках в автомобиле около одного из супермаркетов. Видео, снятое москвичкой, пожалевшей птиц, было опубликовано в Telegram-канале «Аэропорт — Сокол».

«Пернатым наверняка было жарко в закрытом авто, страшно подумать, чем все закончилось…» — прокомментировал ролик администратор сообщества.

Ранее москвичи забили тревогу из-за массовой гибели уток на Москве-реке. Мертвые птицы плавали прямо в воде вместе с мусором.

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