Москвичи забили тревогу из-за запертых в салоне авто кур

Жительница Москвы заметила кур, запертых в клетках в автомобиле около одного из супермаркетов. Видео, снятое москвичкой, пожалевшей птиц, было опубликовано в Telegram-канале «Аэропорт — Сокол».

«Пернатым наверняка было жарко в закрытом авто, страшно подумать, чем все закончилось…» — прокомментировал ролик администратор сообщества.