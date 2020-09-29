Москвичи заметили слезающего по веревке из квартиры «попавшегося грешника». Видео опубликовано во вторник, 29 сентября, в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

Отмечается, что инцидент произошел около станции метро «Серпуховская» в жилом пятиэтажном доме.

На записи показано, как через балкон квартиры на четвертом этаже перелезает почти полностью раздетый горожанин. Он хватается за сплетенную из простыней веревку и начинает спускаться по ней вниз. В это время мужчину хочет схватить второй москвич. На балкон также выбегает полураздетая женщина: она кричит и сбрасывает брюки и рубашку сбежавшего «любовника».

«Попались, грешники!» — заявил автор ролика и затем рассмеялся.

Кроме того, на кадрах видно, что как только горожанин спускается до уровня третьего этажа, его атакует соседка с веником: она избивает мужчину, пока тот болтается на веревке в одних носках и трусах.

Пользователи сети в комментариях предположили, что снятый ролик — вымышленный «перформанс». «Больше похоже на постановочный пранк», «Актеры плохо играют, не натурально, видно постановку», «Простыни уж очень аккуратно связаны», — заметили они.

Ранее сообщалось, что жители московского района Измайлово заметили мужчину с младенцем, спускающихся из квартиры на третьем этаже с помощью веревки. Горожане из квартиры на втором этаже сначала услышали шорох, а позже к ним в окно постучался москвич. Он заявил, что годовалого ребенка хотят отобрать.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!