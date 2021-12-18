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Москвичи заметили «живую елку» в центре столицы

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Москвичи заметили «живую елку» в центре столицы
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Москвичи заметили «живую елку» в центре столицы. Актер, нарядившийся в костюм новогоднего дерева, начал пугать горожан. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах запечатлено, как актер сидит посреди Никольской улицы в большом горшке, а затем резко выпрыгивает оттуда, одновременно пугая и смеша москвичей и гостей столицы.

Однако эффект неожиданности оценили не все. «Это весело до тех пор, пока у какого-нибудь впечатлительного старичка сердечко не откажет», «А если беременная пойдет или у кого сердцем плохо?» — написали пользователи в комментариях.

Ранее основатель сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов проехал на карете по центру Москвы.

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