Москвичи заметили «живую елку» в центре столицы

Однако эффект неожиданности оценили не все. «Это весело до тех пор, пока у какого-нибудь впечатлительного старичка сердечко не откажет», «А если беременная пойдет или у кого сердцем плохо?» — написали пользователи в комментариях.

Ранее основатель сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов проехал на карете по центру Москвы.