Москвичи застрелили в городе гуся

В Москве застрелили одного из гусей, которые жили на реке Яузе в Леоновском парке. Еще три в настоящее время пропали, сообщила пользовательница Facebook Zalesskaya Irina.

«Уже около 5 дней, как они пропали в неизвестном направлении. Могли уйти по Яузе вниз или вверх, испугавшись чего-либо (до этого, в самом начале 2020-го, к сожалению, кто-то так развлекался, что застрелил одного из гусей», — написала она, попросив людей распространить информацию.

Подписчики посоветовали просмотреть записи с камер наблюдения, однако они оказались нерабочими. Также юзеры предположили, что гусей могли убить и съесть бездомные люди. В связи с этим пользовательница Светлана Вербина рекомендовала не есть птиц, заявив, что их кормят «черти чем».

В октябре прошлого года водители в Московской области временно остановили движение из-за переходивших дорогу гусей. На размещенных в сети кадрах видно, как несколько автомобилей остановились на повороте и по меньшей мере десять птиц не спеша перебираются через проезжую часть.

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