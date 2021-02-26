Москвичи затруднились с выбором памятника на Лубянке

По итогам первого дня голосования по вопросу выбора памятника на Лубянской площади москвичи не смогли определиться со своими предпочтениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Спустя 12 часов после начала голосования на портале «Активный гражданин» явного лидера не наметилось: за памятник Александру Невскому отдали голос 101 780 человек (51 процент). За Феликса Дзержинского проголосовали 98 296 москвичей (49 процентов).

Голосование началось 25 февраля в 10:00 и продлится до 5 марта.

Вернуть памятник советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому на площадь в центре города, перед бывшим зданием КГБ, ранее предложил ряд общественных деятелей. Среди них — Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева, Захар Прилепин и другие. Они подписали соответствующее обращение к мэрии Москвы. С инициативой узнать мнение горожан выступила Общественная палата города Москвы. Эксперты считают, что Лубянке нужна архитектурная доминанта. В разное время площадь украшали фонтан, памятник и временные композиции.

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