Москвичи завели трамвай «с толкача»

Об аналогичном случае сообщалось в январе 2019-го. Тогда в сети появился ролик, на котором горожане помогают водителю трамвая толкать транспортное средство. О причинах или последствиях инцидента не сообщалось.

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