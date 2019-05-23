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Москвичи завели трамвай «с толкача»

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Кадр: Telegram-канал «Московские новости»

Жителям Москвы пришлось толкать внезапно остановившийся трамвай. Видео опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».

В комментарии под роликом предполагается, что таким образом несколько мужчин попытались завести транспорт. Уточняется, что инцидент произошел в московском районе Чертаново.

Об аналогичном случае сообщалось в январе 2019-го. Тогда в сети появился ролик, на котором горожане помогают водителю трамвая толкать транспортное средство. О причинах или последствиях инцидента не сообщалось.

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Moslenta, 2019 г. 18+

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