Москвичи завели трамвай «с толкача»

Жителям Москвы пришлось толкать внезапно остановившийся трамвай. Видео опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».
В комментарии под роликом предполагается, что таким образом несколько мужчин попытались завести транспорт. Уточняется, что инцидент произошел в московском районе Чертаново.
Об аналогичном случае сообщалось в январе 2019-го. Тогда в сети появился ролик, на котором горожане помогают водителю трамвая толкать транспортное средство. О причинах или последствиях инцидента не сообщалось.
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