Москвичка бросила десятилетнего сына на пять дней и пропала

Десятилетний мальчик пять дней просидел один в квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

Тревогу забили соседи и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Стражи порядка решили вскрыть квартиру — за дверью оказался учащийся 4 класса. Как выяснилось, его 31-летняя мать ведет аморальный образ жизни и нигде не работает.

Где она находилась все пять дней, на данный момент неизвестно, сейчас ее ищут. Ребенка отправили в филиал Детской городской больницы №9. По факту нахождения мальчика в одиночестве начата проверка.

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