Москвичка чудом избежала удара отскочившей от люка крышкой

Девушка снимала на телефон клубы пара, которые валили из канализационных люков. Когда она поравнялась с одним из колодцев, крышка от него отлетела в ее сторону.

Москвичка вскрикнула и отскочила. Тяжелая крышка чудом не задела ее.

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