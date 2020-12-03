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Москвичка чудом избежала удара отскочившей от люка крышкой
Фото: Telegram-канал «Москва • Новости»
Жительница Москвы чудом избежала удара чугунной крышки, которая под давлением пара отскочила от канализационного люка возле станции метро Достоевская. Видео публикует Telegram-канал «Москва • Новости».
Девушка снимала на телефон клубы пара, которые валили из канализационных люков. Когда она поравнялась с одним из колодцев, крышка от него отлетела в ее сторону.
Москвичка вскрикнула и отскочила. Тяжелая крышка чудом не задела ее.
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