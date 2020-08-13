Москвичка догнала грабителя и забрала свой телефон

Пострадавшая от грабителя девушка в Москве догнала злоумышленника и вернула украденную вещь. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Днем 12 августа полиции поступила информация о попытке ограбления девушки в Таганском районе столицы. «Полицейские опросили девушку 1995 года рождения, и она рассказала, что на улице Абельмановская, дом 11 шла и слушала музыку по телефону. В какой-то момент заявительница поняла, что музыка перестала играть, а из кармана, где лежал телефон, выпала медицинская маска», — рассказал источник.

Пока девушка поднимала маску, сзади в нее врезался незнакомый ей мужчина. Он оказался грабителем, так как потерпевшая поняла, что телефона в ее кармане уже не было. Незнакомец попытался убежать, однако девушка его догнала и отняла похищенный гаджет.

Полиция проверяет информацию о попытке ограбления.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!