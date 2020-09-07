Москвичка дотронулась до стиральной машины и умерла

Жительница Москвы умерла от удара током, когда дотронулась руками задней стенки стиральной машины. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, 20-летняя девушка вместе со своей тетей проживала в коммунальной квартире. Они нашли прибор с помощью сайта объявлений, продавец заверил, что машина полностью исправна, и обе хозяйки убедились в этом.

В конце лета жильцы коммунальной квартиры стали замечать, что стиральная машина бьет током. Они вызвали мастера, который осмотрел аппарат, снял всю проводку, затем установил обратно и пообещал, что машина будет работать без нареканий.

Спустя некоторое время девушка мыла посуду и решила поправить коврик, на котором стояла техника. После прикосновения к машине мокрыми руками ее убило током. Москвичка скончалась на месте.

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