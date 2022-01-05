Москвичка испачкала машиной куртку прохожего и решила оплатить ему химчистку

Жительница Москвы обратилась к соседям с просьбой помочь в поисках прохожего, которого она случайно задела своим автомобилем и испачкала ему одежду. Об этом россиянка написала в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood».

Женщина объяснила, что в понедельник, 3 января, она, заезжая во двор, зацепила боковым зеркалом прохожего в темной куртке. Водитель уточнила, что сразу не заметила этого из-за темноты и никак не отреагировала. «Картину восстановила, когда припарковала машину и увидела стертую грязь на корпусе бокового зеркала. Дорогой прохожий или знакомые, кому он пожаловался на придурошного водителя, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, хочу оплатить химчистку и принести глубокие извинения. Не надо ржать, я серьезно, очень мучает совесть», — написала автор топика.

Пользователи сети позитивно отреагировали на обращение женщины, отметив ее добропорядочность. «Вы молодец, такие люди как вы — редкость. Восхищен», «Приятно читать. А то у нас, в основном, хамство рулит», «Восхищен вашим тактом», — прокомментировали решение автора топика юзеры.

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