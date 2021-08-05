Москвичка испугалась тренировавшегося по соседству с домом силовика с оружием

«И вот такие сцены забав с оружием наблюдают теперь мои соседи. Это вообще нормально — целиться, направлять ствол в окна жилого дома?!» — написала женщина.

Судебные приставы переехали в здание по соседству с жилым домом в 2021 году. Женщина пожаловалась на то, что здание, в котором ранее был роддом, передали силовой структуре вместо того, чтобы открыть больницу.

В свою очередь адвокат Мария Ярмуш рассказала «Мосленте», что не видит нарушений в действиях судебных приставов.

«На видео судебные приставы явно не стреляют по окнам, они не разворачивают мишени на окна, там нет стрельбища. Сотрудники просто отрабатывают упражнения с оружием, достают его, поворачиваются в разные стороны. Я не вижу в этом нарушения ни общественного порядка, ни конституционных прав местных жителей», — сказала Ярмуш.

В то же время она рекомендовала москвичке обратиться с коллективным письмом к старшему приставу УФССП по Басманному району с просьбой не проводить учения под окнами. Также женщина может параллельно обратиться с жалобой в районную прокуратуру с просьбой проверить законность тренировок судебных приставов, заключила адвокат.

Ранее, 12 мая, сообщалось о том, что в Южном Бутове произошла стрельба с участием двух жителей столицы. Известно, что стрельба велась из автомата Калашникова. По предварительным данным, в воздух произвели не менее 32 выстрелов.

В результате проверки сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали обоих мужчин недалеко от места происшествия. У них изъяли охолощенный автомат Калашникова.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!