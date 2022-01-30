Москвичка купила элитные апартаменты за миллионы рублей для своих кукол Барби

32-летняя москвичка купила элитные апартаменты за десять миллионов рублей для своих кукол Барби. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, собирать куклы девушка начала еще в детстве, а сейчас в ее коллекции насчитывается около 11 тысяч экземпляров. Она утверждает, что со временем места для игрушек стало не хватать. Тогда муж решил подарить ей для этого хобби отдельные апартаменты на территории жилого комплекса «Золотые ключи», где живут многие звезды шоу-бизнеса, в том числе комик Гарик Мартиросян и рэпер Тимати.

«Это настоящая розовая квартира Барби. Тут и розовая кухня, и гардеробная с розовыми шубами и золотыми сумочками, которые я привезла из Дубай. Есть чашки с Барби, расчески», — сообщила женщина в беседе с изданием. Она также добавила, что в новой квартире есть полностью розовая ванная комната и золотой унитаз с умывальником.

Девушка рассказала, что в новой квартире хранит только часть своей коллекции. В основном там находятся ретро-куклы и экземпляры Барби 1970-90-х годов. «Еще семь тысяч кукол по-прежнему в офисе, еще две тысячи хранятся в наших квартирах», — отметила владелица коллекции.

Также сообщается, что в семье все с пониманием относятся к коллекционированию девушки. Муж (владелец медицинского бизнеса) финансирует это хобби, 13-летний сын помогает москвичке с доставкой коробок с почты.

«Сын и сам коллекционер. Собирает железные дороги и мечтает стать машинистом поезда. По-прежнему мечтаю о дочери, но пока с этой пандемией не до беременности. А так мне хотелось бы, чтобы она переняла мое увлечение. Но я не буду настаивать», — заключила горожанка.

Ранее житель Москвы решил продать свою большую коллекцию подставок под пиво. Десять тысяч бирдекелей мужчина предлагает приобрести почти за миллион рублей.