Москвичка насмерть сбила известного 88-летнего профессора

В Москве женщина за рулем автомобиля KIA Sorento насмерть сбила известного ученого, профессора, доктора сельскохозяйственных наук Германа Благовещенского. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

ДТП произошло днем в понедельник, 30 ноября, когда 48-летняя женщина ехала на машине по дворовой части на улице Клинской. В результате наезда от полученных травм 88-летний профессор скончался.

Герман Благовещенский — крупный специалист в области растениеводства, обладатель нескольких патентов.

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