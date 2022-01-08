Москвичка обвинила менеджера бойца Александра Емельяненко в изнасиловании

Менеджера известного российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова обвинили в изнасиловании, пишет РЕН ТВ.

В полицию обратилась 30-летняя москвичка, которая заявила, что мужчина напал на нее, изнасиловал и избил в квартире на западе столицы. На данный момент заявительница с тяжелыми травмами находится в больнице. Врачи диагностировали у женщины перелом ребра, серьезное повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.

По данным телеканала, Бостанов давно знаком с заявившей на него полицию россиянкой — на страницах мужчины в социальных сетях имеются совместные снимки. На данный момент подозреваемый был задержан.

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