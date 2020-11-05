Москвичка организовала убийство отца из-за квартиры

Жительница Москвы попыталась заказать убийство своего отца из-за квартиры. Об этом заявила старший помощник начальника ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий, передает агентство «Москва».

47-летняя женщина поссорилась с отцом из-за раздела имущества, после чего решила организовать его убийство. Об этих планах узнали сотрудники СК, которые вступили в переписку с москвичкой под видом киллеров.

«Она осуществляла поиск исполнителя убийства, предлагая денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. О ее преступных намерениях стало известно правоохранительным органам, после чего все разговоры и встречи между женщиной и выступавшими в роли исполнителей убийства, проходили под контролем сотрудников правоохранительных органов», — заявила Врадий.

Женщина предоставила «исполнителям» всю информацию о родственнике, а также дала пакет с его фотографией, перчатками и электрошокером. Потенциальную жертву преступления предупредили о готовящемся преступлении и с его согласия правоохранители инсценировали убийство.

В тот же день москвичка передала «киллерам» 180 тысяч рублей, после чего ее задержали. Против женщины возбудили уголовное дело, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об ее аресте.

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