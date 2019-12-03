Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться

Жительница Москвы перевела 15 миллионов рублей мошеннику ради замужества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мужчина в переписке с женщиной рассказал ей, что он якобы является сыном обеспеченных родителей и занимает высокую должность. Мошенник предложил пострадавшей выйти за него замуж, однако попросил ее сначала представить доказательство своей состоятельности. Задержанный убедил женщину перевести ему 15 миллионов рублей и пообещал их вернуть, однако после того, как деньги поступили на его счет, мужчина перестал выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчину удалось задержать в Подмосковье. Известно, что в этом году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, совершенное в 2015 году.

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