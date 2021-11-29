Москвичка поблагодарила врачей детской больницы за работу в трудных условиях

Жительница Москвы на своей странице в Facebook поблагодарила врачей детской больницы за работу в трудных условиях.

Женщина написала о том, что у дочери возникла острая боль и они поехали в Филатовскую больницу. Из-за большого числа новых пациентов врачи не успевали оказывать помощь всем сразу. Поэтому приема доктора пришлось ждать четыре часа. У ребенка поднялась высокая температура и началась рвота.

Однако москвичка отметила, что несмотря на огромную загруженность врачи сделали операцию и спасли ребенка. «Спасибо за вашу работу. Спасибо за то, что в три часа ночи выходите к родителям, успеваете ловить минуты между операциями», — написала она.

Пользователи в комментариях пожелали здоровья и скорейшего выздоровления девочке. «Счастье, что все обошлось! Сил на восстановление!», «Скорейшего выздоровления дочке», — написали юзеры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве больницы имени Юдина.