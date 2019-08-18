Москвичка подала старушке тысячу рублей и познала «слишком много грусти»

Пользовательница Twitter из Москвы рассказала, что решила отказаться от поездок в метро после того, как встретила там престарелую пенсионерку и подала ей милостыню.

«Я слышала про мафию в метро, но бабушка была такая дряхлая, что я не могла не дать денег (хотя оказалось, что самая мелкая купюра у меня 1000)», — написала девушка.

Она спросила у подписчиков, правильно ли поступила, поскольку переживает, что пенсионерка «отнесет все в свою мафию». Ей ответили, что скорее всего, так и произойдет. «Больше не буду ездить на метро, слишком много грусти. Я и так всегда переживаю, когда вижу бездомных людей, или стареньких, которые одни идут», — призналась москвичка, добавив, что к тому же еще и заблудилась в подземке.

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