Москвичка поделилась историей брата и растрогала пользователей сети

«И полетела его жизнь в тартарары. Был он самым несчастным и поэтому самым любимым маминым ребенком: Володюшка — добрейшее сердце, чистейшая душа!» — написала сестра.

Впоследствии ее брат женился, но на работу мужчину не брали из-за судимости. Он вновь загремел в тюрьму. Его беременная жена родила, когда он уже был в тюрьме, вскоре она развелась с ним и вышла замуж за его друга. Фамилию сына переписали на нового мужа.

«Володя потом привлекался пару раз за нарушение паспортного режима. Жить ему можно было только за сто первым километром. Успел еще раз жениться, но и эта женщина его не спасла. И не хотел он, чтоб его спасали. Не мог он уже по-другому. Последний раз сидел за разбой и поножовщину. Вернулся в 90-м, власть сменилась, уже можно было прописаться к матери. Отец к тому времени умер, проблем не было», — написала автор поста.

Мужчина умер в 2002 году, не дожив до 55 лет. Пользователи в комментариях к посту посочувствовали сестре умершего.

«Да, грустно. Царствие ему Небесное!», «Таких судеб, к сожалению, много в России», — написали подписчики паблика.

Один из комментаторов отметил, что не понимает женщин, которые продолжают жить с пьющими и гулящими мужчинами, и обвинил в судьбе умершего мужчины его родителей.

Ранее сообщалось, что архивная фотография Тверской улицы, которая в советское время называлась улицей Горького, впечатлила россиян. Многим москвичам понравилось, как выглядела улица до расширения в первой половине XX века.

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