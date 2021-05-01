Москвичка погибла при падении на рельсы в метро

В Москве погибла женщина при падении на рельсы в метро на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника, горожанка не устояла на платформе и упала на рельсы «по неизвестным причинам». В это момент прибывал поезд, который не смог вовремя остановиться.

В связи с этим движение на линии было прервано, поезда двигались с опозданием. Позже в департаменте транспорта сказали, что движение на синей ветке восстановлено.

В марте стало известно, что основатель сельскохозяйственной компании, 72-летний Валерий Багдасаров покончил с собой в московском метро. ЧП произошло 21 марта на станции «Дмитровская» серой линии метрополитена.

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