Москвичка погибла во время массового сплава на катамаранах

Москвичка погибла во время сплава по горной реке Шавла на Алтае. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР), передает «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что 3 августа 14 человек, приехавших на отдых в Республику Алтай из Москвы, сплавлялись на катамаране по реке. В какой-то момент туристы не смогли справиться с течением и перевернулись в воду.

«Сплав был организован компанией из Москвы "Эксперт Ривер". Члены группы, в том числе погибшая, были экипированы. Сплав осуществлялся под руководством директора компании», — заявили в пресс-службе.

В итоге утонула одна женщина. Ее тело позже нашли туристы. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, какие меры безопасности были проигнорированы во время сплава.

14 июля сообщалось, что школьница в Москве утонула во время купания на карьере в подмосковном Красноармейске в 14 лет, однако заверяла всех, что проживет до 87. Дату своей смерти — 24 ноября 2093 года — она вычислила благодаря различным методикам: девочка увлекалась астрологией и японской культурой.

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