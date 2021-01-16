Москвичка пообщалась с «кей-поп-звездой» и лишилась тысяч евро

Москвичка стала жертвой мошенника, выдававшего себя за южнокорейского певца, актера и модель Ким Хён Джуна. Ее историю рассказал Telegram-канал Mash.

Так, 33-летняя Кеемя поставила лайк на странице кей-поп-исполнителя в одной из соцсетей. Через некоторое время ей написал создатель страницы, представившись ее кумиром. Он по-английски поблагодарил россиянку за поддержку и предложил продолжить общение в мессенджере.

Там он начал вымогать у женщины деньги. Сначала он попросил ее пожертвовать 200 евро на благотворительность, затем потребовал 300 евро для размещения нового трека. Также «Ким Хён Джун» предложил ей встретиться лично за 3500 евро, однако в итоге москвичка сумела сторговаться до 700 евро.

Реальное знакомство должно было состояться 1 января, однако «Ким Хён Джун» не пришел на встречу. Позже москвичка узнала, что злоумышленники таким образом обманывают поклонников кей-поп-звезд. Ей пришлось обратиться в полицию. Суммарно Кеемя перевела мошеннику 8200 евро.

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