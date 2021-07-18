Москвичка попала в больницу после неудачной липосакции

В Москве женщина попала в больницу после того, как ей неудачно провели липосакцию в одной из столичных клиник. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, 23-летняя москвичка решила удалить жировые отложения на животе. Она посетила косметологическую процедуру в клинике на Садовнической улице 15 июля, однако спустя несколько дней ей стало плохо.

В ночь на 17 июля женщину госпитализировали в больницу имени Демихова. Врачи диагностировали у нее септический шок. В настоящее время жизни москвички ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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