Москвичка пожаловалась на неработающие батареи в разгар холодов

Жительница Москвы в группе «Хорошево-мневники / Щукино Соседи» в Facebook пожаловалась на отсутствие отопления и неработающие батареи в ее квартире в самый разгар холодов.

По ее словам, на соответствующие обращения местный «Жилищник» не реагирует, бросая телефонную трубку. Слесари к женщине так же не идут. «В Москве мы замерзаем, помогите! Куда нужно обратиться, чтобы решился вопрос раз и навсегда? А то посылают по кругу», — написала москвичка, объяснив, что температура воздуха в ее квартире составляет максимум плюс 17 градусов.

Местные жители порекомендовали женщине написать жалобу на портал mos.ru. Многие отметили, что после подобных обращений их проблемы решались моментально. «Через mos.ru оставьте заявку в графе "Диспетчерская". Опишите проблему и укажите, что звонили, оставляли заявки, и тишина. Отреагируют быстро», «На общую линию звоните. Они теперь через них работают», «Попробуйте привлечь остальных соседей. Чем больше заявок, тем лучше», — порекомендовали юзеры.

Ранее в Москве из-за сильного мороза продлили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение в столичном регионе действует до утра субботы, 25 декабря.