Москвичка пожаловалась на новогоднюю ель с клопами. Об этом сообщает MK.RU.

Одна из жительниц Москвы рассказала, что покупала дерево в сетевом магазине. Два дня ель простояла и на третий день под ней обнаружились лесные клопы. «Была в ужасе — помню клопов по детству, их было невозможно вывести. В результате выставила на улицу елку, а скатерть быстро упаковала в герметичный пакет и буду стирать на 90 градусов. Неужели пихты не проходят никакой обработки, их не опрыскивают от вредителей?» — приводит слова женщины издание.

Выяснилось, что проблемы с насекомыми существуют не первый год. Представитель крупной торговой сети, торгующей живыми новогодними елями пояснил MK.RU, что за подготовку деревьев, в частности, за отсутствие на них опасных для покупателей насекомых, отвечает поставщик товара, иными словами, питомники пихт.

Дендролог Лев Яковлев также в разговоре с MK.RU, сообщил, что опасности для здоровья мелкие насекомые не представляют. А также отметил, что обработать деревья в питомнике так, чтобы на них вовсе не было таких насекомых, практически невозможно — а если бы это было реально, потребовалось бы применять очень мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды. Именно поэтому невозможно посоветовать средство для «очистки» пихты или елки от насекомых в домашних условиях.

По словам Яковлева, угрозу для здоровья человека могут представлять только хвойные иксодовые клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза. Но их появление на продаваемых маловероятно.

Дендролог заключил, что живую новогоднюю ель не следует размещать вблизи комнатных растений. В этом случае вероятно переползание паутинного клеща на постоянную «флору» комнаты.

Ранее эксперт по выведению елей на продажу в Москве Антон Кривенюк в преддверии новогодних праздников назвал главные особенности ухода за живым деревом в квартире и доме.