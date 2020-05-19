Москвичка пожаловалась в полицию на усыпившего ее кота лжеветеринара

Жительница Москвы пожаловалась в полицию на лжеветеринара, который усыпил ее кота. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В середине апреля Ирина Конова обеспокоилась плохим самочувствием своего кота Суслика и позвонила в ветеринарную службу. Спустя час к ним на дом приехал мужчина, представившийся ветеринаром Олегом Стольмаковым. Он быстро осмотрел питомца и сообщил, что кот уже холодный, и его надо усыпить.

Конова сквозь слезы согласилась на укол, мужчина поспешил его поставить и озвучил цену выезда — 11 тысяч рублей. Женщина попыталась возразить такой стоимости, но, по ее словам, лжеветеринар грубо потребовал заплатить деньги.

Спустя время Конова перезвонила врачу, чтобы узнать о кремации своего кота, но Стольмаков ответил, что не скажет, где Суслик.

Тогда женщина обратилась в ветеринарную клинику, где ей сообщили, что по вызову выезжал специалист Олег, однако с другой фамилией.

Жительница Москвы написала заявлению в полицию. Конова уверена, что её первый звонок перехватили мошенники, которые взяли деньги и выкинули кота на улицу.

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