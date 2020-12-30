Москвичка пришла на бесплатный массаж и едва избежала изнасилования

В Москве 19-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о попытке изнасилования во время бесплатного массажа в VIP-салоне в Руновском переулке столицы. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

Отмечается, что москвичка наткнулась в сети на рекламу салона, где говорилось о бесплатном массаже. Она сразу же отправилась по указанному адресу, где специалист по имени Иван принял новую клиентку.

Сотрудник салона начал делать девушке массаж, однако вскоре стал раздеваться и приставать к ней. Клиентка стала кричать и выбежала на улицу, после чего отправилась в полицию. Иван же, в свою очередь, крикнул ей в след, что массаж бесплатный, так как включает в себя интимный контакт.

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