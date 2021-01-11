Москвичка проплыла подо льдом Байкала и установила мировой рекорд
Жительница Москвы Екатерина Некрасова установила мировой рекорд среди женщин, проплыв подо льдом озера Байкал 85 метров. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Женщина во время заплыва была без необходимого снаряжения — гидрокостюма и ласт. При температуре воды плюс 0,02 градуса и воздуха — минус 22 градуса она проплыла расстояние в одном купальнике и шапочке. На это у нее ушло полторы минуты.
По словам президента клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрея Бугая, предыдущий рекорд другой участницы составлял 70 метров. Некрасова же давно мечтала погрузиться в озеро и проплыть дистанцию. В прошлом году ей удалось преодолеть 20 метров, а в этом, после долгих тренировок, она сумела превзойти саму себя.
«Представляете, сколько нужно тренировок, чтобы расслабиться в ледяной воде. Нужно много лет работать над собой, чтобы организм реагировал на холод. Повторять подобное неподготовленным не советуем», — заметил Бугай.
Вынырнув, спортсменка была довольная. словно искупалась в теплом море, утверждает президент клуба закаливания. Уже в этом году она планирует обновить свой рекорд, проплыв 100 метров.
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