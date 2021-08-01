Москвичка рассказала о загоравших на крыше здания МИД

Москвичка, работавшая в Министерстве иностранных дел (МИД) России в конце 90-х, рассказала, как сотрудники ведомства спасались от летней жары. Историей женщина поделилась в группе «Москва моя» в Facebook.

«Мы ходили загорать на башни между этажами, те, что по периметру. Внутри жарко не было, но на тот момент все было очень старое. А лифты — отдельный разговор. Надо было за 20 минут приехать, чтобы подняться», — поделилась москвичка.

Другие участники сообщества рассказали свои истории посещения здания МИД. Многим оно напоминало дворец, где для сотрудников проводились закрытые концерты. «И фильмы с переводчиком в рамках фестиваля! Я даже была на концерте Аллы Пугачевой, когда она только начинала свою карьеру. Костя Райкин тоже приезжал с творческим вечером. Много хорошего связано с этим зданием! Молодость», — поделилась воспоминаниями одна из подписчиц.

Ранее москвичи нашли в сети фото времен Всемирного фестиваля молодежи в Москве. Пользователям сети стало грустно, что на снимке очень мало мужчин.

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