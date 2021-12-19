Москвичка рассказала об опасной ледяной горке в столице

Москвичка заметила опасную ледяную горку в столице и рассказала о ней жителям своего района, опубликовав пост в Facebook-группе «Соседи. Пресня».

Автор описала происшествие на Пресненском валу, свидетелем которого стала. По ее словам, крыша одной из подземных парковок превратили в горку, хотя совсем рядом есть детская площадка. «Молодой отец сажает маленького ребенка на снегокат и толкает вниз. Снегокат на скорости врезается в стоящие внизу мусорные баки. Малыш бьется головой о бак и резко откидывается назад, снегокат трещит и ломается. Надеюсь, у ребенка цела шейка и нет сотрясения. Плакал он ужасно», — рассказала москвичка. Женщина призвала коммунальщиков посыпать горку солью и перегородить колючей проволокой, пока никто не разбился насмерть.

Россияне отреагировали на описанную ситуацию по-разному. Некоторые предложили убрать мусорные баки, чтобы желающие прокатиться в них не врезались. Горками на детских площадках, заметила одна из участниц интернет-сообщества, пользуются только совсем маленькие, подросткам они не интересны. И так как старшим детям негде больше кататься, они выбирают единственный возможный вариант.

«Для катания на горках в Москве есть много парков!» — написала москвичка. «Соглашусь с вами. Вот только в большинстве из них горки сделали платными. Вы можете себе представить такое в нашем детстве? Платные горки…» — ответила ей другая жительница столицы.

Несколько человек отметили, что виновниками большинства трагических случаев с детьми становятся их родители. «Пока взрослые не отрывают глаз от смартфонов, малыши гуляют сами по себе», — отметил один из них.

Ранее девочка играла на детской площадке в Подмосковье и получила травму мозга.