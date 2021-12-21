Москвичка развела в своей квартире более 100 кошек

Жительница Москвы развела в своей квартире более 100 кошек. Об этом стало известно журналистам телеканала РЕН ТВ.

По данным источника, женщина превратила свое жилье в питомник для животных. Соседи такой ситуацией недовольны, так как численность кошек постоянно растет. Люди жалуются на сильный неприятный запах в подъезде. А мяуканье днем и ночью не дает нормально спать.

На все уговоры отдать животных в приют хозяйка квартиры, по словам соседей, отвечает агрессией. Попытки журналистов пообщаться с ней также не увенчались успехом.

Жители многоэтажного дома рассказали, что в полицию обращаться бесполезно, так как иметь дома кошек законом не запрещено, но намерены идти с иском в суд. Со слов зоозащитников, содержание животных в таких условиях можно расценить как издевательство.

Ранее москвичка пожаловалась на соседа, содержащего в квартире свору из 12 собак.