Москвичка решила запатентовать фразу из мема про Наташу и котов

Жительница Москвы подала в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы из мема про Наташу и котов. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующую документацию.

Как отмечается, речь идет о фразе «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!». Запатентовать ее решила индивидуальная предпринимательница Бородулина Дарья Сергеевна, следует из документации.

В результате регистрации москвичка получит право выпускать и продавать под указанным брендом сувениры, канцтовары, одежду и игрушки, а также заниматься маркетингом, рекламой, съемками фильмов и трансляциями в интернете.

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