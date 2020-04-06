Москвичка сдала полиции кормящего во дворе голубей пенсионера

Жительница Москвы сдала полиции пенсионера, который, по ее словам, нарушает режим самоизоляции. Об этом сообщает издание Baza.

4 апреля женщина позвонила в правоохранительные органы и пожаловалась на мужчину престарелого возраста, разгуливающего во дворе. Прибывшим на место полицейским он пояснил, что вышел на улицу, чтобы покормить голубей крошками. С пенсионером провели профилактическую беседу.

В связи с распространением коронавируса пенсионеров призвали соблюдать режим самоизоляции, поскольку данная группа людей больше всего подвержена угрозе заражения.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о временной отмене бесплатного проезда в общественном транспорте для горожан старше 65 лет, школьников и студентов. По его словам, в общей сложности около 1,9 миллиона москвичей обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее.

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