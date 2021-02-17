Москвичка съела хурму и едва не умерла

Жительница Москвы чуть не умерла из-за хурмы. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

45-летнюю женщину с сильными болями в животе госпитализировали в больницу после того, как она за один день съела 1,5 килограмма хурмы. Москвичке поставили диагноз «острая кишечная непроходимость» и назначили срочную операцию.

Выяснилось, что из-за большого количества съеденного фрукта содержимое желудка женщины склеилось. Из-за вязкой хурмы диаметр кишечника пациентки вместо 3-6 сантиметров равнялся 24.

По словам врачей, еще несколько дней и кишечник женщины бы разорвался. Москвичке сделали операцию, ее жизни ничего не угрожает.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!