Москвичка съела творог и подавилась проволокой

Врачи спасли жизнь 59-летней женщине в Москве, которая проглотила проволоку, когда ела творог. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Пациентка поступила в городскую клиническую больницу №15 имени Филатова с жалобами на одышку, осиплость голоса, ощущение инородного тела в горле. Изначально ей в частной клинике поставили диагноз вирусной пневмонии в нетяжелой форме. После снимка КТ в городском медучреждении выяснилось, что в гортаноглотке женщины находится инородное тело в виде полукольца.

В Депздраве пояснили, что москвичка перетирала творог в сите, от него отломился кусочек проволоки, который впоследствии попал в пищу. Женщина ела и подавилась им.

В результате ей провели операцию, удалив инородное тело длиной около трех сантиметров. Жительницу столицы выписали в удовлетворительном состоянии.

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