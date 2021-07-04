Москвичка со скандалом прогнала молящегося мусульманина с детской площадки

На опубликованном в сети видео не видно никакой реакции молящегося на слова москвички. Напротив, он закончил ритуал, собрал вещи и ушел, а в конфликт вступил другой мужчина, который сделал замечание женщине, говоря, что в России нет законодательного акта, запрещающегося молиться на детских площадках. Женщина не стала слушать мужчину, а верующего обвинила в «неуважении к Аллаху».

Ранее стало известно об еще одном инциденте в столице. Пассажирка такси в Москве возмутилась водителем-иммигрантом, к которому села в машину. Женщина по неизвестной причине обрушилась с критикой на молодого человека, заявив: «Вы здесь на нас делаете деньги, мы живем в нищете из-за вас». Также она сказала, что никогда больше не сядет в автомобиль к подобному водителю.

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