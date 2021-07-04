Москвичка со скандалом прогнала молящегося мусульманина с детской площадки
В Москве жительница района Хамовники прогнала молящегося мусульманина с детской площадки и спровоцировала скандал. Видео конфликта опубликовали в группе «Хамовники — исторический район Москвы» в Facebook.
Местная жительница, описывая ситуацию, рассказала, что «любезно попросила» верующего уйти с детской площадки и совершить намаз в другом месте — например, на газоне. На что, по словам женщины, в свой адрес она получила угрозы от «под завязку намоленного», который назвал ее «алкашкой» и «сумасшедшей».
«Наглядный пример сомнительного мусульманина, который за пять минут после намаза умудрился обгадиться и усомниться прохожему, а доступно ли и убедительно его бог Аллах доносит до "смиренного" основные заповеди Корана», — написала она.
На опубликованном в сети видео не видно никакой реакции молящегося на слова москвички. Напротив, он закончил ритуал, собрал вещи и ушел, а в конфликт вступил другой мужчина, который сделал замечание женщине, говоря, что в России нет законодательного акта, запрещающегося молиться на детских площадках. Женщина не стала слушать мужчину, а верующего обвинила в «неуважении к Аллаху».
Ранее стало известно об еще одном инциденте в столице. Пассажирка такси в Москве возмутилась водителем-иммигрантом, к которому села в машину. Женщина по неизвестной причине обрушилась с критикой на молодого человека, заявив: «Вы здесь на нас делаете деньги, мы живем в нищете из-за вас». Также она сказала, что никогда больше не сядет в автомобиль к подобному водителю.
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