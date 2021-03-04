Москвичка составила карту лучших секонд-хендов столицы

Москвичка обошла множество столичных секонд-хендов и составила онлайн-карту лучших из них: в нее вошли 18 точек.

Девушка подчеркнула, что в таких магазинах можно найти уникальные вещи по низким ценам. Также подобный способ шопинга поможет стать экологичнее и быть осознанным, добавила она.

Кроме того, москвичка дала советы тем, кто боится не найти в секонд-хенде хорошие вещи. «Советую всегда начинать с мужского отдела. Обычно там самые-самые крутые вещи. Помните: если в секонде висят необычные футболки и олимпосы — этот секонд автоматически становится крутым», — объяснила она, добавив, что в женских отделах чаще всего встречаются вещи, которые она бы «никогда не надела».

В карте указаны такие магазины, как «Ничего Подобного», «Чумодан», «Фрик Фрак», Second cat store, «Супер Хенд», «ЗигЗаг удачи», «Азбука Брендов» и другие. Также девушка составила короткие описания для каждой точки, которые содержат информацию о ценах и адреса.

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