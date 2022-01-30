Москвичка сравнила отделение почты со смешением современности и СССР

Москвичка, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в своем аккаунте в Facebook сравнила отделение почты со смешением современности и СССР.

Женщина в своем посте рассказала, что появилась в отделении почты впервые за 25 лет. Она назвала это место «совершеннейшей смесью времен и идеологий».

Федермессер упомянула, что в помещении сделали электронную очередь, но при этом полы остались грязными, как это было раньше. «Снежная каша и скользота с утопленными в коричневой жиже чеками и смятыми сигаретными пачками. Моют, наверное, раз в день, вечером, после закрытия», — предположила она.

При этом к современным реалиям женщина отнесла прилавки с пластиковыми разделителями, стулья для ожидания, электронное голосовое оповещение в зале, товары с QR-кодами.

Все остальное в отделении почты она сравнила со временами СССР. «Списки газет и журналов привязаны к стойке бечевочкой — как тогда. Унылые, неинтересные, по-советски некрасивые тетеньки за прилавком — как тогда. А ассортимент совершенно узнаваемый — костромского сельпо. Крупа и макароны, шоколадка и паштет, раскраска и гольфы, спички и белизна», — написала Федермессер на своей странице.

В завершении своего монолога москвичка удивилась, как маркетологам удалось совместить современные технологии с советской ментальностью. «Удивительно точное отражение нашей жизни», — резюмировала она.

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