Москвичка вспомнила коммунальное прошлое с двумя туалетами на 20 человек
После революции в доходный дом в Афанасьевском переулке заселили большое количество людей, и все жили в коммунальных квартирах. Об этом вспомнила москвичка Ольга Макаренко в посте на странице сообщества «Арбат и окрестности» в Facebook.
По ее словам, в четырехэтажном здании проживала она и ее родители, а вместе с ними — еще по восемь-девять семей на каждом этаже. «На каждом этаже всего одна квартира. Большая лестница с мраморными ступенями и лакированными перилами на резном ограждении, со своим родным запахом какой-то прохлады», — рассказала она.
В доме были потолки высотой в 4,5 метра, много лепнины, а фасад был выложен светлым кафелем. Под окнами также были прикреплены головы сказочных нимф, заметила москвичка.
В каждой квартире был длинный коридор, в конце него располагались ванная и уборная комнаты, а в начале — столовая. О последней горожанка рассказала, что комната была просторная и что «там мирно уживались восемь кухонных столов», раковина, две плиты и газовая колонка. Там же можно было зайти во вторую уборную.
«Два туалета на 20 с небольшим человек — это не так уж плохо», — заявила бывшая жительница дома.
По обеим сторонам коридора были комнаты, в которых жила семья москвички и их соседи. На входной двери висел звонок и список жильцов. В просторном холле был паркет. Его раз в месяц покрывали жидкой мастикой, «и папа надевал на ноги щетки и натирал пол до блеска», поделилась воспоминаниями Макаренко.
В прошлом также составлялся график уборки мест общественного пользования. Москвичка рассказала, что жильцы проводили уборку день через день по два раза. По той причине, что в семье Макаренко было шесть человек, они помогали по хозяйственным делам 24 дня в месяц.
Ее мать также могла немного заработать денег за уборку вместо соседей. В частности, за стариков, которым было тяжело выполнять такую работу. «Когда я подросла, мне тоже досталось, все мыла и чистила без конца, а дотошные соседи еще ходили и проверяли, хорошо ли девочка моет», — рассказала она. При этом в квартире все равно было «несметное количество тараканов и клопов».
Доходный дом был построен в стиле модерн в 1910-м. Его архитектором стал Ольгерд Пиотрович. В нем жили известные люди, например, языковед Михаил Петерсон. После революции жилье стали сдавать обычным советским людям. В 2002-м дом было решено снести. На его месте сейчас находится элитный жилой комплекс.
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