Москвичка вспомнила школьные годы на Арбате и получила предложение издать книгу

Рассказ пробудил у пользователей сети воспоминания о школьном детстве и спортивных секциях. «Мы ходили еще в спортивную группу в Лужниках. Там по сезону были то коньки, то плавание»; «На этой базе "Спартака" несколько лет занималась волейболом моя подруга-одноклассница. В какой-то момент я тоже туда стала ходить, но не потянула»; «Училась в этой школе в 1986 году. Помню красивые ворота, как в усадьбу, красивое здание, которое утопало в зелени», — писали подписчики сообщества.

Пользователи также поблагодарили рассказчицу за истории, которая та неоднократно публиковала в группе, и предложили ей издать собственную книгу воспоминаний.

Ранее жительница Арбата рассказала о своем детстве в коммунальной квартире и людях, живших по соседству. Ее истории глубоко тронули москвичей.

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