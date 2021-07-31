Москвичка вспомнила школьные годы на Арбате и получила предложение издать книгу
Москвичка рассказала пользователям сети о своей жизни на Арбате в школьные годы и получила предложение издать книгу. История появилась в группе «Арбат и окрестности» в Facebook.
Женщина описала школьный двор «весь в яблонях и вишнях», а также поделилась воспоминаниями о том, как взбиралась с одноклассниками на баскетбольные вышки и каталась на школьных воротах из-за отсутствия каруселей — с их помощью дети также играли в пионербол.
Рассказ пробудил у пользователей сети воспоминания о школьном детстве и спортивных секциях. «Мы ходили еще в спортивную группу в Лужниках. Там по сезону были то коньки, то плавание»; «На этой базе "Спартака" несколько лет занималась волейболом моя подруга-одноклассница. В какой-то момент я тоже туда стала ходить, но не потянула»; «Училась в этой школе в 1986 году. Помню красивые ворота, как в усадьбу, красивое здание, которое утопало в зелени», — писали подписчики сообщества.
Пользователи также поблагодарили рассказчицу за истории, которая та неоднократно публиковала в группе, и предложили ей издать собственную книгу воспоминаний.
Ранее жительница Арбата рассказала о своем детстве в коммунальной квартире и людях, живших по соседству. Ее истории глубоко тронули москвичей.
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