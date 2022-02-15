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Москвичка выбросила ребенка из окна после домашних родов

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Москвичка выбросила ребенка из окна после домашних родов
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Жительница Москвы выбросила ребенка из окна четвертого этажа после домашних родов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передает агентство «Москва».

По предварительной информации, происшествие случилось около 21:00 по московскому времени. 30-летняя женщина поместила новорожденного в пакет и выбросила его из окна жилого дома на улице Ставропольская.

Уточняется, что ребенок и женщина госпитализированы. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту происшествия.

9 сентября прошлого года в московском районе Ясенево в мусоропроводе нашли новорожденную девочку. Позже суд отправил выбросившую ребенка 41-летнюю россиянку в колонию на два года.

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