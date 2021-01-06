Москвичка вылечилась от аллергии с помощью «кототерапии»

Москвичка вылечилась от аллергии, которой страдала в детстве при контакте с кошками, с помощью «кототерапии». Об этом Baza сообщает в своем Telegram-канале.

26-летняя жительница города рассказала, что в раннем возрасте не могла избавиться от аллергических реакций, появляющихся во время взаимодействия с котами, но позже все симптомы исчезли.

Только через много лет, когда москвичка решила завести вместе со своим молодым человеком котенка, она снова начала испытывать дискомфорт. У нее начал чесаться нос и разболелось горло, даже были заметны первые признаки астмы.

Пара не смогла отдать котенка в приют или вернуть заводчикам. Тогда москвичка решила обратиться за помощью к специалистам и пошла на сеанс к психологу.

Медик заявил ей, что возвратившаяся аллергия является психосоматической реакцией. Терапевт объяснил, что это больше похоже на ревность, которая проявляется в виде аллергии. Якобы ее пациентка подсознательно желала ребенка, но кот стал преградой для исполнения мечты.

Психолог рекомендовал больше времени проводить с котенком, чаще играть с ним и общаться. По словам специалиста, этот метод можно назвать «кототерапией».

В итоге после разговора с терапевтом прошло около шести недель. У москвички исчезли все проявления аллергии, а кот остался в семье.

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