Москвичка вынесла мусор и спасла соседа

Пожилая жительница Москвы пошла выносить мусор и спасла соседа. Об этом пишет Mash в своем Telegram-канале.

Женщина приехала в гости к детям на Люблинскую улицу и отправилась к мусоропроводу, чтобы выбросить мусор. Там она застала соседа с веревкой на шее, свисающего с лестницы на последний этаж.

Москвичка подхватила молодого человека и позвала на помощь. На крик прибежал ее зять и перерезал веревку. Позже сосед пришел в себя, осознал произошедшее и ушел, не дождавшись скорой помощи.

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