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Москвичка выпала из окна и полчаса провисела на кондиционере

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жительница Москвы выпала из окна бизнес-центра «Румянцево» и полчаса провисела на кондиционере на фасаде здания. Кадры опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

Очевидцы рассказали, что спасатели приехали лишь спустя полчаса после того, как женщина выпала из окна. Сотруднкам МЧС удалось спасти пострадавшую, ее благополучно спустили на землю. Причины и обстоятельства произошедшего не называются.

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