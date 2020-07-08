Москвичка выпала из окна после издевательств мужа

В Москве из окна второго этажа выпала 49-летняя Нина Расходчикова — это произошло после того, как она поссорилась с мужем Сергеем из-за алкоголя и хотела сбежать от него. Об этом в среду, 8 июня, сообщает Mash.

По информации издания, мужчина имел зависимость от алкоголя на протяжении многих лет. По этой причине в семье были постоянные скандалы.

По словам Расходчиковой, они поженились с Сергеем при том условии, что он избавится от вредных привычек — перестанет пить большое количество алкоголя, а также бросит курить. Однако позже мужчина стал агрессивным и начал избивать супругу. Кроме того, после «трезвой» свадьбы, как только разошлись гости торжества, он взялся за нож и размахивал им, угрожая расправой.

Уточняется, что после свадьбы жена подала на развод. Между тем через некоторое время супруги помирились и стали жить вместе. Однако после первой ссоры Расходчиков снова принялся за старое — начал употреблять алкоголь, а также избивать женщину и издеваться над ней, заставляя пить уксус.

3 июля москвичка попыталась сбежать от супруга, открыла окно квартиры, расположенной на втором этаже, и хотела слезть вниз по решетке, но свалилась на землю.

Пострадавшая госпитализирована. Уточняется, что она сломала при падении пятку и разбила голову, из-за чего врачи наложили ей пять швов. В скором времени ей также будут проводить операцию на позвоночнике.

Правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что московского таксиста избили до смерти за то, что он не захотел везти пьяную компанию. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 24 июня в Зеленоградском округе Москвы. После жестокого избиения потерпевший оказался в коме, а 6 июля скончался.

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