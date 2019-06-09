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Москвичка взяла в плен «мужа на час»

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительница столицы самостоятельно задержала вора в своей квартире. Об этом пишет «Московский комсомолец» в воскресенье, 9 июня.

По информации издания, инцидент произошел в январе текущего года в жилом доме на улице Марксисткая в Таганском районе. Сообщается, что 30-летней москвичке потребовался специалист, чтобы покрасить стену на кухне.

Она разместила соответствующее объявление в сети и выбрала одного из пяти откликнувшихся кандидатов. Придя в квартиру, мастер переоделся и приступил к работе. После этого хозяйка обнаружила пропажу часов Rolex за миллион рублей. «Муж на час» в краже не признался, тогда девушка заперла его в квартире и вызвала полицию.

По прибытии представителей правоохранительных органов ремонтник сознался в содеянном. Часы были обнаружены в кармане его спецовки. Мужчину задержали, в результате произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

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